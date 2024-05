Plus Koblenz Sicher ist nichts im Abstiegskampf – Kommentar zur Situation in der Bundesliga Von Jochen Dick i Kölner Freude, Berliner Frust: FC-Spieler Damion Downs hat soeben das 3:2 im Kellerduell erzielt. Foto: Federico Gambarini/dpa Im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga kann man sich auf nichts verlassen. Sollte man auch nicht – wie das Beispiel Union Berlin zeigt. Davon profitieren wiederum der 1. FC Köln und der FSV Mainz 05. Lesezeit: 1 Minute

Am frühen Samstagnachmittag war Union Berlin fast schon in Sicherheit. Am frühen Samstagabend sah die Sache wieder ganz anders aus. Die „Eisernen“ führten im Kellerduell der Fußball-Bundesliga beim 1. FC Köln nach 19 Minuten schon mit 2:0, nach 95 Minuten Spielzeit stand allerdings ein 2:3, das die nimmermüden Kölner weiter ...