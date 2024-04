Plus Koblenz Festspiele mit Anfängerfehler – gleich vier packende Partien in der Champions League Von Jochen Dick i Torraumszenen und Wendungen en masse: Das Viertelfinal-Hinspiel der Bayern bei Arsenal bot jede Menge Höhepunkte. Foto: Frank Augstein/dpa Wer behauptet, Fußball sei langweilig, hat ja keine Ahnung. Gut, es gibt sie, die ereignislosen Spiele ohne Tore und Höhepunkte. Mit viel taktischem Ballgeschiebe und jeder Menge Leerlauf. Aber es geht auch anders – und wie! Wie genau, das haben die vier Hinspiele des Viertelfinals in der Champions League gezeigt. Lesezeit: 3 Minuten

Allesamt gingen locker als echte Werbung für den werbeträchtigen Fußball durch. Welches Spiel nun das beste war – schwierig zu beantworten. Ausnahmsweise, so könnte man ätzen, war der FC Bayern an der dargebotenen Extraklasse maßgeblich beteiligt. Die in dieser Saison so oft schwächelnden Münchner zeigten beim FC Arsenal in London ...