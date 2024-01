Plus Düsseldorf Auftakt der Handball-EM: Zuschauer-Weltrekord und ein Sieg des DHB-Teams in Düsseldorf Besser hätte die Heim-EM für die deutschen Handballer nicht beginnen können: Neben dem 27:14 gegen die Schweiz gab es einen Zuschauer-Weltrekord. Von Sven Sabock

Was für ein Spektakel zum Auftakt der Handball-Europameisterschaft in Deutschland: Das Turnier in sechs deutschen Städten hat mit nicht weniger als einem Zuschauer-Weltrekord begonnen, offiziell 53.586 Zuschauer machten aus der Eröffnungspartie zwischen Deutschland und der Schweiz im Düsseldorfer Fußballstadion eine große Party. Passend dazu stimmte aus Sicht der Gastgeber auch das ...