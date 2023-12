„Puuh, Innsbruck…“ Nicht mehr als diese beiden Worte brauchte Skeleton-Bundestrainer Christian Baude im Vorfeld, um seinen Respekt vor der dritten Station im Weltcup auf den Punkt zu bringen. Die Ergebnisse im Frauenrennen belegen, woher Baudes „Angst in Anführungsstrichen“ herrührt. Die Bahn sei „sehr kurz und entscheidend am Start“, eben genau dort, wo seine Pilotinnen allenfalls Mittelmaß sind. Auch auf Jacqueline Pfeifer (ehemals Lölling) trifft das zu, dennoch war die 28-jährige Brachbacherin wie schon zuletzt in La Plagne nach zwei Läufen beste Deutsche.