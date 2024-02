Plus Winterberg Wintermärchen im Wohnzimmer: Neun Jahre nach ihrem Silbercoup träumt Jacqueline Pfeifer von einer Medaille Im Spiel „Drei aus Vier“ war Christian Baude in den vergangenen Wochen nicht zu beneiden. Aus seinem im Weltcup startenden Frauen-Quartett mit Rekordweltmeisterin Tina Hermann, Olympiasiegerin Hannah Neise, Titelverteidigerin Susanne Kreher und nicht zuletzt Jacqueline Pfeifer (ehemals Lölling) aus Brachbach (Kreis Altenkirchen) hatte der Skeleton-Bundestrainer jenes Trio zu benennen, das bei der Heim-Weltmeisterschaft in Winterberg für Deutschland starten soll. Von Marco Rosbach

Baude zögerte die Entscheidung immer weiter hinaus, am Ende war sogar eine erneute interne Ausscheidung das Mittel seiner Wahl, da sich alle Pilotinnen, Höhen und Tiefen eingeschlossen, nahezu auf Augenhöhe bewegten. Am heutigen Donnerstag (ab 10 Uhr) und am Freitag (ab 12 Uhr) im Einzel sowie am Samstag im Mixed-Wettbewerb ...