Skeleton-WM: Jacqueline Pfeifer liegt nur eine Zehntel hinter dem Bronzerang – Auch der Titel ist noch drin

Nach dem ersten Durchgang war eine Medaille gefühlt schon futsch. Doch wenn die Bedingungen derart verrückt spielen, wie es am ersten Tag der Skeleton-Weltmeisterschaften in Winterberg der Fall war, dann kann sich dieses Gefühl nach dem zweiten Lauf auch ganz schnell wieder in Luft auflösen. Zur Halbzeit des Saisonhöhepunkts liegt die Brachbacherin Jacqueline Pfeifer als Sechste nur eine Zehntelsekunde hinter dem Bronzerang – und selbst der Titel ist auf ihrer Heimbahn angesichts von 16 Hundertsteln Rückstand zur Spitze bei noch zwei Fahrten absolut drin.