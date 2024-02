Bei einer großen Meisterschaft eine Medaille zu gewinnen, hängt von vielen Faktoren ab. Vor der Skeleton-WM auf ihrer Heimbahn in Winterberg, wo am Donnerstag (ab 10 Uhr) und Freitag (ab 12 Uhr) die Entscheidung in der Einzelkonkurrenz fällt und am Samstag (ab 17 Uhr) noch der Mixed-Wettbewerb ausgefahren wird, erklärt Jacqueline Pfeifer (ehemals Lölling), worauf es ankommt.