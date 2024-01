Deutsche Schützen auf sich gestellt: Wissener SV in der Luftgewehr-Bundesliga ohne internationale Verstärkung

Der Wissener SV setzt in der 1. Luftgewehr-Bundesliga Nord mit Erfolg auf die nordeuropäische Note. Mit der Dänin Anna Nielsen sowie Jenny Stene, Milda Marina Haugen und Jon-Hermann Hegg aus Norwegen lotsten Schießmeister Burkhard Müller und Trainer Bernd Schneider in den vergangenen Jahren nach und nach Top-Schützen aus dem hohen Norden an die Sieg. Jetzt kommt erstmals der Gedanke auf, vielleicht noch einen weiteren Import aus anderen Gefilden zur Verfügung zu haben.