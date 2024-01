Plus Butzbach Luftgewehr-Bundesliga: Bei Elsens Rekordwettkampf ist der Wissener SV chancenlos Der Wissener SV kam am letzten Wettkampfwochenende der 1. Luftgewehr-Bundesliga Nord über einen Einzelpunkt nicht hinaus, kann aber von sich behaupten, indirekter Bestandteil eines neuen Rekords gewesen zu sein. Von René Weiss

Mit 0:5 unterlagen die Siegstädter am Samstag in Butzbach St. Hubertus Elsen. Das klingt deutlich, das war es auch, aber an diesem Tag hätte wohl nichts und niemand das Spitzenteam aus Paderborn geschlagen. Das Quintett um den Ungarn Istvan Peni schoss 1994 von 2000 möglichen Ringen und überbot damit seinen ...