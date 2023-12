Plus Idar-Oberstein Am letzten Wettkampftag gelingt das perfekte Ergebnis: Luftgewehr-Team des SV 1858 wird Meister Carmen Brenner, Uta Giesen, Ingrid Hahn und Iris Zimmer vom SV 1858 Idar-Oberstein haben in der Bezirksliga Rhein-Nahe einen Durchmarsch geschafft und damit den direkten Wiederaufstieg in die höchste Liga im Luftgewehr-Auflage-Schießen bewerkstelligt. Von Marco Brenner

Nach ihrem knappen Abstieg aus der Pfalzliga Rhein-Nahe im vergangenen Jahr hatte sich das Team um Mannschaftsführerin Uta Giesen das Ziel gesetzt, so schnell wie möglich wieder in die höchste Liga zurückzukehren. Dass es so schnell gehen würde und in einer derart beeindruckenden Art und Weise, das hätte allerdings niemand ...