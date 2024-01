SV Niedererbach ohne seine Nummer eins: Aufsteiger hat noch theoretische Chancen auf Platz vier

Die Luftpistolenschützen des SV Niedererbach stellen sich darauf ein, dass sie an diesem Wochenende ihren für diese Saison letzten Einsatz in der 1. Bundesliga Nord haben. Im niedersächsischen Wathlingen endet für sechs Mannschaften die Jagd nach Punkten im Kampf um Klassenverbleib und Qualifikation für das DM-Finale. Die andere Hälfte der Liga kommt in Kriftel zusammen. Als Tabellensechster stehen die Unterwesterwälder im gesicherten Mittelfeld der Tabelle.