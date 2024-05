Pottum

Bewohner in Sicherheit: Wohnhaus in Pottum brennt am Donnerstagabend

i ARCHIV - Ein leuchtendes Blaulicht auf einem Einsatzfahrzeug der Feuerwehr. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

Ein Wohnhaus in Pottum ist am Donnerstagabend in Brand geraten. Zur genauen Ursache für das Feuer kann die Polizei noch keine Angaben machen. Was allerdings mit Stand 20.30 Uhr feststeht: Die Bewohner des Hauses, eine siebenköpfige Familie, sind in Sicherheit.