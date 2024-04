Plus Kreis Ahrweiler

SG Sinzig/Ehlingen ist aus zwei Gründen gelassen – Adenau und Karla spielen auswärts

Von Bernd Linnarz

In der Tischtennis-Rheinlandliga hat die SG Sinzig/Ehlingen mit dem TTC Mühlheim einen dicken Brocken vor der Brust. Doch zwei Dinge stimmen das Team um Mannschaftsführer Marcel Hippchen gelassen. Zum einen steigt die Partie am Samstag ab 18 Uhr in der heimischen Jahnhalle. Zum anderen kann die SG in Bestbesetzung antreten.