Weitefeld

Derby als letzte Chance: Weitefeld muss gegen Mündersbach dringend gewinnen

Das letzte Heimspiel für den TuS Weitefeld-Langenbach in dieser Saison der Tischtennis-Oberliga Südwest hält am Sonntag ab 12 Uhr nicht nur den Vergleich mit dem Lokalrivalen TTG Mündersbach/Höchstenbach bereit. Für die in der Rückrunde noch punktlosen Weitefelder dürfte es auch als letzte Chance verstanden werden, den direkten Wiederabstieg noch irgendwie abzuwenden.