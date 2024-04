Plus Andernach

Andernach benötigt einen Punkt – TTV spielt zweimal – Derby in Mendig

Von Bernd Linnarz

Doppelt gefordert ist in der Tischtennis-Rheinlandliga TTV Andernach: Zunächst spielt der TTV heute (20 Uhr) in der heimischen Sporthalle der Sankt-Stephan-Grundschule gegen den TTV Alexandria Höhn, am Sonntag (12 Uhr) geht's dann zum Derby bei Eintracht Mendig.