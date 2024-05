Plus Simmern Tennis-Medenrunde gestartet: Simmerner Männer 60 bejubeln Traum-Auftakt in der Südwestliga Von Mirko Bernd i Gutes Netzwerk: Die Simmerner Männer 60 um Wolfgang Kreutz gewannen als Aufsteiger zum Auftakt in der Südwestliga mit 8:1 gegen Kronberg, Kreutz steuerte je einen Sieg im Einzel und im Doppel bei. Foto: B&P Schmitt Der Auftakt in die Tennis-Medenrunde ist gemacht: Die höherklassigen Teams aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis ab der Verbandsliga aufwärts hatten keinen richtig guten Start, nur ein Team verbuchte einen Erfolg. Lesezeit: 2 Minuten

Noch nicht an der Reihe waren die Oberliga-Frauen des TC RW Boppard (erstes Spiel am 8. Juni), die Verbandsliga-Frauen 60 des TV Kastellaun (erstes Spiel am 12. Mai) und die Verbandsliga-Männer 65 der SG Sportpark Simmern/Kirchberg/ Rhaunen, sie legen am Mittwoch um 11 Uhr beim TC Traben-Trarbach los. Oberliga Männer 30 TC ...