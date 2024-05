Plus Rhein-Lahn Regional- und SW-Liga aus Rhein-Lahn-Sicht: Erst die großen Bühnen, dann auf die Silberau Von Stefan Nink i Nicht nur internationale Größen schlagen auf der Insel Silberau auf. Mit dem Sankt Ingberter Thomas Burgemeister steht auch der amtierende Deutsche Meister der Männer 40 im Regionalliga-Aufgebot der überaus ambitionierten Bad Emser. Foto: Andreas Hergenhahn Wer in der Region hochklassiges Tennis sehen möchte, ist wie in den Vorjahren auf der Bad Emser Lahn-Insel Silberau genau richtig. Lesezeit: 3 Minuten

Der TC Blau Weiss bietet ein außergewöhnlich breites Spektrum an hochklassig vertretenen Mannschaften. Dabei ist eine Mixtur an Spielern aus der erweiterten Region sowie ausländischen Akteuren zu bestaunen, die früher teils auf den ganz großen Bühnen in Wimbledon, im Pariser Roland Garros, Flushing Meadows und Melbourne aufgeschlagen haben. Asse von ...