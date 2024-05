Plus Rhein-Lahn In der Oberliga ticken Uhren anders: Klasse ist für Männer 55 des TC Diez „eine Ansage“ Von Stefan Nink Ein Sextett vertritt die heimische Region in der Tennis-Oberliga. Während es für das Gros der Mannschaften dieser Tage ernst wird, sind die Männer des Titelverteidigers TC BW Bad Ems erst ab Sonntag, 16. Juni gefragt. Lesezeit: 2 Minuten

Frauen 40 TC BW Bad Ems: Nur ein einziger Satz fehlte den Bad Emserinnen, um nach diversen Verzichten für ein Nachrücken in die Süd-West-Liga infrage zu kommen. Da Sylvia Hüsch und Simone Bresching an anhaltenden Rückenbeschwerden laborieren und nicht klar ist, ob sie so Tennis spielen können, gibt's personelle Fragezeichen bei ...