Plus Laubach

Toller Start in die Hunsrücker Laufserie: Bad Salziger und Luxemburgerin siegen in Laubach

i 28. Laubacher Volkslauf über 10.000m Foto: B&P Schmitt

Toller Start in die Hunsrücker Laufserie: Beim traditionellen Jahresauftakt in Laubach kamen 222 Sportler in den verschiedenen Konkurrenzen ins Ziel – und damit stolze 92 mehr als im Vorjahr. Der 42-jährige Bad Salziger Christoph Gräff gewann zum ersten Mal den Hauptlauf über 10000 Meter.