Eigentlich sind Deutsche Hallenmeisterschaften nicht so ganz das Ding von Dennis Lukas. Doch vielleicht ist das ja am Freitagabend in Leipzig, einen Tag nach seinem 30. Geburtstag, anders. Der Regulshausener Spitzenkugelstoßer gehört als amtierender Deutscher Freiluftmeister auf jeden Fall zu den Anwärtern auf eine gute Platzierung bei der DM unter dem Dach.