Rheinlandmeisterschaften Block in Hachenburg: Max Holzhäuser feiert seine Titel-Premiere Von Klaus Föhrenbacher Ein heimisches Sextett war bei den Leichtathletik-Rheinlandmeisterschaften Block der Altersklassen U 14 und U 16 im Burbach-Stadion in Hachenburg erfolgreich mit von der Partie. Max Holzhäuser (M 12, LG Lahn-Aar-Esterau) gelang zur Belohnung für einen guten Wettkampftag mit persönlichen Bestleistungen im Sprint und im Kugelstoßen sein erster Titel im Block Wurf. Auch Vorjahresmeister Noah Schiele (ebenfalls LG Lahn-Aar-Esterau) lag in der Altersklasse M 13 zunächst auf Kurs Titelverteidigung, musste dann aber den Wettkampf nach dem Hürdenlauf verletzungsbedingt vorzeitig abbeenden.

Einen für seine Verhältnisse eher „gebrauchten“ Wettkampf erlebte dagegen Aart Brünner (M 14, LG Lahn-Aar-Esterau), der zwar zunächst in allen Disziplinen unter seinen Möglichkeiten blieb, sich in Summe dann aber dennoch mit deutlichem Vorsprung den Rheinlandmeistertitel sicherte und damit in Hachenburg erneut sein Ausnahmetalent unter Beweis stellte. Im Block Lauf der Altersklasse ...