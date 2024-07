Plus Region LG Lahn-Aar-Esterau: Talente verabschieden sich erfolgreich in die Sommerpause Von Stefan Nink i Beim Sportfest in Mengerskirchen gelangen Jannik Maaser im Weitsprung gleich drei weite Sätze. Beim besten landete der Schüler bei 4,16 Metern in der Grube. Foto: Edwin Schiebel/LG LAE Mengerskirchen, Koblenz, Niederselters und Wetzlar hießen die jüngsten erfolgreichen Stationen der Leichtathleten der LG Lahn-Aar-Esterau vor der dreiwöchigen Trainingspause. Lesezeit: 1 Minute

Jannik Maaser (M 10) absolvierte innerhalb von fünf Tagen gleich zwei Dreikämpfe. In Mengerskirchen sprintete er die 50 Meter in 7,9 Sekunden, sprang technisch ansprechend in allen drei Weitsprungversuchen Bestleistung (4,16 Meter standen am Ende in der Liste) und warf den Schlagball 33 Meter weit. Mit 1040 Punkten siegte er deutlich ...