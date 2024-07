Plus Kelberg Viola Pulvermacher vom SV Ulmen lässt in Kelberg nur sechs Männern den Vortritt Von Holger Teusch i Premiere des Sidonia-Escape-Lauf Kelberg: Viola Pulvermacher (Zweite von links) ließ dabei nur sechs Männern den Vortritt. Foto: Holger Teusch Nach den Schafberglauf in Neuhof hat Viola Pulvermacher die Premiere des Kelberger Sidonia-Escape-Laufs gewonnen. Die 35-Jährige vom SV Fortuna Ulmen setzte sich auf der schweren 10,2-Kilometer-Distanz in 46:16 Minuten durch und ließ nur sechs Männern den Vortritt. Lesezeit: 2 Minuten

Darunter war Daniel Nohe. Der Läufer von Spiridon Frankfurt blieb auf den zwei Runden zu je 5,1 Kilometer als Einziger in 38:00 unter 40 Minuten. So ließ Nohe auch die Lokalmatadore, die Brüder Mirco und Enrico Zenzen, hinter sich. Die Kelberger, die für die LG Vulkaneifel starteten, belegten in 41:18 ...