RLP-Titelkämpfe in Ingelheim: Medaillen für LLG Hunsrück und TuS Argenthal

LLG Hunsrück

Im 1500-Meter-Rennen lief die Tiefenbacherin Emma May alleine gegen die Uhr und wurde in 5:12,97 Minuten Landesmeisterin. Nele Auler wurde im Hochsprung (1,51 Meter) Vierte. Im Weitsprung sprang die Keidelheimerin aufs Podest. Auler knackte mehrmals die Fünf-Meter-Marke und holte am Ende mit 5,27 Metern Bronze. Der Titel ging an Favour Aikins (LAC Frankenthal) mit 5,32 Metern.

TuS Argenthal

Julian Kunz und Andrik Hering gewannen jeweils Bronze im Dreisprung. Kunz fehlten in der Altersklasse U 20 mit 11,46 Meter nur 13 Zentimeter, um sich weiter vorn zu platzieren. Hering sicherte sich mit 9,57 Metern Platz drei in der U 16. Über die 100 Meter verpasste Hering den Einzug ins Finale der besten Acht knapp. Im Kugelstoßen lief es besser für den Argenthaler, mit 10,27 Meter erzielte er eine neue Bestleistung und wurde Achter. red