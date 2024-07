Saison voller Höhen und Tiefen: Lucie Biehl stellt sich in Koblenz der nationalen U 20-Elite

Lucie Biehl will auch am kommenden Wochenende über 1500 Meter im erlesenen Feld der besten nationalen U 20-Läuferinnen zeigen, dass sie über außergewöhnlich viel Potenzial verfügt.

Zunächst hatte es so ausgesehen, als würde sich der Höhenflug der Athletin des TuS Katzenelnbogen/Klingelbach des vergangenen Jahres mit Rang sechs bei der U 16-DM ungebremst fortsetzen. Süddeutsche U 18-Titelträgerin über 800 Meter in der Halle mit persönlicher Bestzeit (2:14,03 Minuten), und Bronze über 1500 Meter. Bei den Deutschen U 20-Hallenmeisterschaften lief das zu diesem Zeitpunkt noch 15-jährige Nachwuchstalent aus dem Einrich gegen die zum Teil drei Jahre ältere Konkurrenz dann auf den achtbaren fünften Platz.

Frustrierende Zwangspause

Doch es folgte der erste Rückschlag in der noch jungen Karriere der Läuferin. Ausgerechnet bei einem Sichtungslehrgang zum Nationalkader verletzte sie sich, nahm die Verletzung zunächst jedoch nicht ernst und wurde dann aber fast komplett ausgebremst. Vier Wochen Pause, Stillstand, ein ebenso neues wie frustrierendes Erlebnis für die junge Sportlerin, die in Katzenelnbogen und Dörsdorf zu Hause ist. Während die Konkurrenz bereits auf der Bahn Bestzeiten aufstellte, standen statt dessen für die Gymnasiastin Aquajogging und Physiotherapie auf dem Programm.

Anfang Juni begann beim Comeback die Aufholjagd auf die Konkurrenz. Die bange Frage, ob der Anschluss an die alte Form gelingt, war schnell beantwortet. Bereits bei den Süddeutschen Meisterschaften lief Biehl in Bestzeit (2:13,57 Minuten) zu Silber.

Und zum Saisonhöhepunkt war die Mittelstrecklerin bereits wieder fast in Höchstform. Im Vorlauf der U 18-DM in Mönchengladbach kontrollierte sie das Feld und demonstrierte im Endspurt ihre Stärke. Als Vorlauferste durfte Biehl von einer Medaille träumen. Und nur wenige Meter trennten sie am Ende vom Edelmetall. Rang vier, Blech statt Bronze. Dabei hatte sie fast alles richtig gemacht, war ein schnelles und kontrolliertes Rennen gelaufen – Bestleistung von 2:11,45 Minuten. Erst im Ziel realisierte sie allerdings, dass der vermeintliche Kampf um Rang vier nach dem Ausfall einer Läuferin an der Spitze tatsächlich der Endspurt um Bronze war. „Ich hätte noch schneller gekonnt“, gab die 16-Jährige offen zu Protokoll.

Noch nicht im Grenzbereich

Dieses große Potenzial sieht auch ihr Trainer Klaus Föhrenbacher. „Lucie ist noch lange nicht im Grenzbereich ihrer Leistungsfähigkeit angelangt. Aber uns geht es auch nicht nur um kurzfristige Erfolge, sondern um die langfristige Leistungsentwicklung“, berichtet der Katzenelnbogener. „Bei ihren bisherigen drei DM-Teilnahmen wurde Lucie Sechste, Fünfte und Vierte. Irgendwann wird es dann auch mal mit einer Medaille klappen“, sieht der Trainer optimistisch in die Zukunft.

Am anstehenden Wochenende besteht für Lucie Biehl eine neue Möglichkeit, ihre beachtliche Entwicklung fortzusetzen. Bei den Deutschen U 20-Meisterschaften in Koblenz dürften Medaillenträume zwar eher unrealistisch sein, aber bereits der Einzug in den Endlauf wäre ein Erfolg für das Nachwuchstalent. „Lernen und Erfahrungen sammeln“ sehen Trainer und Läuferin als Ziel und Basis für zukünftige Erfolge. red

Der Vorlauf startet bereits am Freitag um 18.00 Uhr und kann im Livestream des DLV im Internet verfolgt werden (www.leichtathletik.de/aktuelles/livestreams).