Bad Ems

Bad Emser Stadtlauf: Nachmeldungen für Kurzentschlossene sind doch möglich

Wer am kommenden Samstag spontan beim Volksbank Stadtlauf Bad Ems am Samstag an den Start gehen will, kann sich ab sofort nun noch bequem online oder auch am Veranstaltungstag vor Ort an der Startnummernausgabe (ab 13 Uhr bis 30 Minuten vor der jeweiligen Konkurrenz) nachmelden. Die Nachmeldegebühr beträgt für Walking, 5 Kilometer und 10 Kilometer jeweils 5 Euro. Für die 1 Kilometer der Schülerinnen und Schüler beträgt die Nachmeldegebühr 2 Euro.