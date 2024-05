Plus Kleinich

Rückraum-Ass verpflichtet: Emma Lesch wechselt zur HSG Hunsrück

i Transfercoup der HSG Hunsrück: Emma Lesch verstärkt in der kommenden Saison die Irmenach/Gösenrotherinnen. Foto: Dennis Irmiter

Transfercoup der HSG Hunsrück: Emma Lesch verstärkt in der kommenden Saison die Irmenach/Gösenrotherinnen in der Handball-Regionalliga, wie die Oberliga dann heißen wird. Die 28-jährige Lesch wird bald im Hunsrück-Rückraum agieren und ein torgefährliches Duo bilden. In der abgelaufenen Saison, in der die Hunsrückerinnen Vierte wurden, belegte Gräber mit 192 Toren Platz zwei in der Oberliga-Torschützenliste.