Plus Koblenz/VG Rhein-Mosel/Cochem-Zell

Bilanz an der Mosel: So hielt das Pfingsthochwasser die Region zwischen Zell und Koblenz in Atem

i Aufräumarbeiten in Kobern-Gondorf Foto: Thomas Frey/dpa/dpa

Am Montagmorgen plätschert, rauscht und tröpfelt es vielerorts an den Häusern. Die Reste des Pfingsthochwassers werden aus zahlreichen Kellern entlang der Mosel gepumpt – zumindest vorerst, denn zwischen Dienstag und Mittwoch sind erneut Regenschauer angekündigt. Doch für den Moment heißt es in vielen Gemeinden an der Untermosel bis nach Koblenz: durchatmen. Die Rhein-Zeitung hat eine Bilanz der vergangenen Tage zusammen getragen.