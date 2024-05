Plus Cochem-Zell/Koblenz Pegelstände rund um Cochem und Koblenz sinken: Nach dem Pfingst-Hochwasser beginnt nun das große Aufräumen Von Peter Meuer i Hochwasser in Pommern an der Mosel Foto: Rico Rossival Überall in der Region sinken die Pegelstände wieder, das Pfingsthochwasser ist im Großen und Ganzen überstanden. Nun bilanzieren Behörden und Privatpersonen ihre Schäden – und das große Aufräumen beginnt. Lesezeit: 1 Minute

Rund um Cochem und Zell hat nach dem Pfingsthochwasser das Aufräumen begonnen. Wie der Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Markus Morsch vom Kreis Cochem-Zell mitteilt, sei in Zell schon in der Nacht zum Montag mit Aufräumarbeiten begonnen worden. Und auch in Cochem und in der Verbandsgemeinde Rhein-Mosel heißt es ab heute und ...