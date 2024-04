Plus Simmern

Hunsrück-Männer sind bereit für die Aufstiegsrunde – Kastellaun II gewinnt knapp

i Und wieder frei durch: HSG-Kreisläufer Luca Schneider gelangen starke sieben Treffer, auch weil die Bad Emser mit Harz und dem Meister völlig überfordert waren. Foto: Photo-Moments by Dennis Irmiter

Meister HSG Hunsrück hat seine tolle Saison in der Handball-Rheinlandliga am letzten Spieltag mit einem Kantersieg gegen den Vizemeister Bad Ems gekrönt. 22 Spiele, 21 Siege, nur eine Niederlage in Bitburg – so hat noch nie ein Team das Verbandsoberhaus dominiert. Nun geht es für die Irmenach/Gösenrother in die Aufstiegsrunde zur Oberliga (vom 4. bis 11. Mai).