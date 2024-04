Plus Urmitz

HSG Römerwall: Der Abstieg ist sportlich besiegelt

Von Tim Hammer

Die HSG Römerwall hat ihr letztes Saisonspiel in der Handball-Rheinlandliga bei der Oberligareserve von HB Mülheim-Urmitz mit 20:27 (10:14) verloren und schließt diese verkorkste Spielzeit als Tabellenvorletzter ab. Somit ist Römerwall nach Schlusslicht HSG Sinzig/Remagen/Ahrweiler der zweite Absteiger und hat nur noch eine Chance, in der Rheinlandliga zu verbleiben, wenn sich Meister HSG Hunsrück in der Aufstiegsrunde durchsetzt und in die Oberliga aufsteigt.