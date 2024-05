Plus Neuwied

Der Hingucker ist weg: Fachwerkhaus in Neuwieder Augustastraße wurde abgerissen

Von Rainer Claaßen

i Das Gebäude in der Augustastraße mit der Hausnummer 60 ist Geschichte. Foto: Axel Jung

Für viele Besucher dürfte es über Generationen hinweg das Erste gewesen sein, was sie nach der Ankunft in Neuwied von der Stadt gesehen haben: das Gebäude gegenüber dem Bahnhof in der Auguststraße mit der Hausnummer 60. Jetzt wurde das Gebäude abgerissen.