Plus Mosel Hochwasserlage wieder entspannt: Gäste dennoch verunsichert Viktoria Schneider Von Ulrike Platten-Wirtz i In Cochem waren die Räume der Tourist-Information selbst vom Hochwasser betroffen. Foto: Ulrike Platten-Wirtz Obwohl die Pegel der Mosel sich langsam wieder normalisieren und die Straßen längst wieder befahrbar sind, fragen sich viele Gäste, ob sie die Reise an die Mosel angetreten können. Seit der Flut an der Ahr im Sommer vor drei Jahren geht man sensibler mit dem Thema um. Wie Tourismusexperten die Lage beurteilen. Lesezeit: 3 Minuten

So schnell wie das Wasser gekommen ist, ist es auch wieder weg. Die Lage an der Mosel hat sich entspannt. Das Hochwasser ist weitestgehend zurückgegangen. Die Mosel ist mit einem Pegel von knapp über fünf Metern am Dienstagnachmittag in Cochem zwar noch nicht wieder vollständig in ihrem Bett, doch im ...