Plus Weitefeld

Elternbrief über Doktorspiele: Kita Weitefeld fühlt sich missverstanden

i Ein Beitrag im Newsletter der Kita Weitefeld hat für Aufruhr unter der Elternschaft gesorgt. Foto: Daniel-D. Pirker/ddp

Mit dieser Reaktion hatten die Autoren des Kita-eigenen Newsletters nicht gerechnet: Nachträglich wurde in roter Farbe ein, wie es heißt, „wichtiger Nachtrag“ angefügt. In der dritten Ausgabe 2024 finden sich neben Neuigkeiten aus dem Alltag der Weitefelder Kita Sonnenwiese auch Aufsätze über pädagogische Konzepte. Ein Beitrag hat offenbar große Wellen geschlagen, teils für Aufruhr in der Elternschaft gesorgt.