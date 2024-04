HSG Hunsrück: Tränen, Hawaiihemden und Platz vier beim Abschied der Dauerbrennerin

Im Hawaiihemd reif für das Karriereende: Annika Greis (am Mikro) beendete nach dem 32:23-Heimsieg gegen Lingenfeld ihre Laufbahn. Die 33-jährige Außenspielerin der HSG Hunsrück war immer für ihren Heimatverein tätig und machte alle Höhen wie den Aufstieg in die 3. Liga vor drei Jahren mit. Foto: Photo-Moments by Dennis Irmiter