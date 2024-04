Plus Diez

Die Regionalliga rückt für den TuS Holzheim durch den 36:27-Heimsieg gegen die TSG Münster II immer näher

Von René Weiss

i Gute Lösungen gegen die gewohnt offensive TSG-Abwehr fanden die spielfreudigen Holzheimer immer wieder. Hier hat Maximilian schenk einen Blick für seinen Kreisläufer Laurin Moos, der an diesem Abend am Diezer Wasserwäldchen zum treffsichersten Akteur avancierte. Foto: Andreas Hergenhahn

In ihrer Heimatgemeinde haben die Handballer des TuS Holzheim schon vor Ostern Informationszettel verteilt, dass es demnächst an einem Samstagabend lauter werden könnte. Am kommenden Wochenende könnte dieser Tag kommen. Durch den 36:27 (16:11)-Heimsieg gegen die Reserve der TSG Münster haben sich die Ardecker ihren „Matchball“ zum Aufstieg in die Handball-Regionalliga erspielt. Gewinnt das Team von Dominik am kommenden Wochenende bei der HSG Linden, dann sind ihr die Landesliga-Meisterschaft und der Sprung in die vierhöchste Spielklasse nicht mehr zu nehmen. „Wir wollen am Samstag alles klarmachen, aber die Saison auch nach diesem möglichen Erfolg erfolgreich durchziehen“, stellt der TuS-Trainer bereits klar.