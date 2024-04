Plus Bad Kreuznach/Idar-Oberstein

Gerüchte und ein fehlendes Bekenntnis: Der Wechsel von Levi Mukamba zum SC Idar wackelt

Sascha Nicolay Von Olaf Paare

i Nach dem Titelgewinn in der Landesliga jubelt Levi Mukamba im Sommer 2023 im Trikot von Eintracht Bad Kreuznach. Was passiert im Sommer 2024? Wechselt er wie angekündigt zum SC Idar-Oberstein oder bleibt er bei der SGE. Foto: Matthias Schlenger

Für einen Akteur wird das Derby eine spezielle Begegnung. Eintrachtler Levi Mukamba spielt dort, wo er in der nächsten Saison seine Oberliga-Heimspiele austragen könnte: im Idarer Haag. Am Neujahrstag wurde der Wechsel von Mukamba zum SC Idar-Oberstein publik, inklusive schmuckem Unterschriftsfoto mit dem SC-Vorsitzenden Hans-Dieter Krieger. Doch mittlerweile sind an der Nahe Zweifel aufgekommen: Wechselt Mukamba wirklich im Sommer zum SC?