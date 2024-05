Plus Simmertal

So behalten ihn alle Simmertaler in Erinnerung: Müller verabschiedet sich mit Tor

Land unter in Simmertal. In den letzten Minuten des Landesliga-Spiels des VfL gegen den VfR Kaiserslautern regnete es in Strömen. Der Schiedsrichter verzichtete auf eine Nachspielzeit und beendete die Partie pünktlich, damit sich alle Fußballer ins Trockene retten konnten. Angesichts des Ergebnisses von 4:1 (2:0) für die Gäste war das auch kein Problem.