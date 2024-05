Plus Rieschweiler Nestler verlässt TuS Hackenheim, Reekers übernimmt sofort Von Olaf Paare Es bleibt kompliziert beim TuS Hackenheim: Das 3:4 (2:2) bei der abstiegsgefährdeten SG Rieschweiler war die sechste Niederlage in Folge für den Fußball-Landesligisten. Lesezeit: 2 Minuten

„Manchmal weiß ich gar nicht mehr, was ich noch sagen soll“, erklärte TuS-Trainer Tim Hulsey. Dieses Mal hatte er in Lukas Dudek einen Spieler kurzfristig akquiriert, der nie zuvor im Training der ersten Hackenheimer Mannschaft gewesen war. Zudem startete Dustin Alsleben erstmals von Beginn an. „Alle Jungs, die dabei waren, ...