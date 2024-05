Plus Kirn

Abstieg droht: Sieg im Endspiel reicht der SG Kirn nicht

i Raus das Ding: Der Kirner Deniz Gündesli (blaues Trikot) schlägt den Ball nach vorne. Den TSC Zweibrücken bezwang die SG, nun muss ein weiterer Dreier in Hackenheim her. Foto: Stefan Ding

Der Kampf der SG Kirn/Kirn-Sulzbach um den Klassenverbleib in der Fußball-Landesliga geht weiter. „Wir haben uns ein Endspiel erarbeitet“, sagte Jörg Salomon, der Trainer der Kirner, nach dem 2:0 (1:0)-Sieg über den TSC Zweibrücken. Doch selbst ein Sieg am Sonntag im Abschlussspiel beim TuS Hackenheim garantiert den Kirnern nicht eine weitere Runde in der Landesliga. Sie müssen auch im Siegesfall auf einen Ausrutscher eines Konkurrenten hoffen.