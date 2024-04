Plus Idar-Oberstein

Nahe-Derby: Beide Torhüter der Eintracht sind angeschlagen

i Mit Händen und Füßen: Eintracht-Kapitän Deniz Darcan (blaues Trikot) setzt sich im Hinspiel gegen den Idarer Luca Baderschneider durch. Auch das Rückspiel wird eine packende Angelegenheit. Foto: Klaus Castor

Eigentlich müsste Thorsten Effgen brennen mit Blick auf kommenden Sonntag, 15 Uhr. Der Trainer von Eintracht Bad Kreuznach tritt in seiner Heimatstadt Idar-Oberstein an. Und zusätzlich bei dem Verein, der die Fußball-Verbandsliga in dieser Saison dominiert, beim SC Idar-Oberstein. Doch Effgen gibt sich vollkommen tiefenentspannt und sagt: „Das ist für mich ein Spiel wie jedes andere auch.“