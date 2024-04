Plus Idar-Oberstein

Tomasz Kakala: Wir können es schon riechen – Der Titel für den SC Idar-Oberstein ist nah – Sonntag Nahe-Derby

Von Sascha Nicolay

i Die Trainer des SC Idar-Oberstein diskutieren die Taktik. Chef Tomasz Kakala (rechts) und Athletikcoach Christian „Buffi“ Heidrich lauschen den Ausführungen von Co-Trainer Christian Henn. Am Sonntag soll ihr Plan gegen die SG Eintracht Bad Kreuznach aufgehen. Foto: Joachim Hähn

13 Punkte aus den letzten acht Spielen braucht der SC Idar-Oberstein noch, um die Meisterschaft in der Verbandsliga und den Aufstieg in die Oberliga perfekt zu machen. Am Sonntag (15 Uhr) im Nahe-Derby gegen die SG Eintracht Bad Kreuznach wollen Trainer Tomasz Kakala und seine Mannschaft den nächsten Schritt in Richtung Titel machen.