Abstiegskrimi in Waldböckelheim gewonnen: Meilenstein für das Guldenbachtaler Kollektiv

Von Florian Unckrich

i Mit dem Rücken zur Wand und zum Tor der SG Guldenbachtal: Der Angreifer des abstiegsgefährdeten TuS Waldböckelheim (blaues Trikot) versucht, die Gästeabwehr zu knacken. Foto: Klaus Castor

Eine Entscheidung ist in der Fußball-Bezirksliga gefallen: Der FC Schmittweiler-Callbach und der SV Winterbach können nicht mehr auf Platz drei zurückfallen, haben also mindestens die Teilnahme an den Aufstiegsspielen zur Landesliga sicher. Beide Teams trennen weiter zwei Zähler, der FC führt die Tabelle mit 63 Punkten an. Im Tabellenkeller machte die SG Guldenbachtal im Abstiegskrimi in Waldböckelheim einen riesigen Sprung in Richtung Rettung. Für den unterlegenen TuS bleibt die Situation kritisch. Auch die Planiger müssen nach dem 0:2 beim aufrückenden SC Birkenfeld weiter zittern.