Plus Region Nahe SV Winterbach in Weinsheim: Im Derby eine Rechnung offen Von Florian Unckrich i Augen zu und durch im Abstiegskampf: Für die SG Guldenbachtal (graue Trikots) sieht es wieder deutlich besser aus, dem TuS Waldböckelheim steht dagegen eine wichtige Partie in Niederwörresbach bevor. Foto: Klaus Castor Das letzte Spiel im Jahr 2023 diente dem SV Winterbach als Startschuss für eine bärenstarke Rückrunde. Die SVW-Fußballer unterlagen damals in einem Nachholspiel der SG Weinsheim zu Hause mit 0:3. Die Niederlage löste allerdings etwas aus bei den Winterbachern. Seither entschied die Mannschaft von Trainer Michael Minke nämlich zehn von elf Partien für sich. Am Sonntag um 15 Uhr gastiert der Bezirksliga-Zweite am Weinsheimer Palmstein und hat die Möglichkeit, sich für die Hinspielniederlage zu revanchieren. Lesezeit: 3 Minuten

„Mich freut es zu sehen, dass die zwei Mannschaften, die unsere Jugendspielgemeinschaft Ellerbachtal am Leben halten, in der Tabelle weit oben stehen“, erklärt der Weinsheimer Trainer Detlev Christmann und fügt an: „Auch wenn es für uns in der Saison um nichts mehr geht, wollen wir alles reinhauen, um dem SV ...