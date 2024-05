Plus Region Nahe

TSG Planig nach durchwachsener Spielzeit: Jubel über Klassenverbleib fällt gedämpft aus

Von Florian Unckrich

i Und raus damit: Der Winterbacher Nicolas Hennrich (rechts) klärt den Ball mit Vehemenz. Auch sein Mitspieler Henry Schneberger hätte noch bereitgestanden, um gegen einen Weinsheimer zu klären. Foto: Klaus Castor

Die TSG Planig und die SG Guldenbachtal können nun endgültig für eine weitere Saison in der Fußball-Bezirksliga planen. Der Klassenverbleib ist gesichert. Die Planiger verbuchten die Rettung mit einer überzeugenden Vorstellung gegen den Dritten, den SC Idar-Oberstein II, die mit einem Last-minute-Treffer belohnt wurde. An der Tabellenspitze geht das Fernduell um die Meisterschaft in die nächste Runde. Während der FC Schmittweiler-Callbach acht Buden erzielte, reichte dem SV Winterbach ein 2:1 im Derby in Weinsheim zum Dreier.