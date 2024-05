Plus Region Nahe

Schmidt glaubt an den Klassenverbleib: TuS Waldböckelheim muss im Derby punkten

Von Florian Unckrich

i Simon Schmidt (Mitte), der Spielertrainer des TuS Waldböckelheim, muss sich in dieser Szene gegen zwei Winterbacher zur Wehr setzen. Er ist in Sachen Klassenverbleib optimistisch. Der SVW muss ebenfalls gewinnen. Foto: Klaus Castor

Zwei Spieltage vor Saisonende geht es für den TuS Waldböckelheim um nicht mehr als den Klassenverbleib in der Bezirksliga. Der Aufsteiger könnte bereits am Wochenende den Verbleib in der Liga feiern.