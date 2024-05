Plus Region Nahe

Gonscharik will den Strohhalm ergreifen: FC Brücken plant Dreier gegen Hoppstädten – BSV empfängt Mörschied

Von Sina Ternis

i Symbolfoto Foto: Adobe Stock/ / Smileus

Zwei Spiele stehen am heutigen Mittwochabend (19 Uhr) in der Fußball-Bezirksliga an – und beide bergen Brisanz: Der TuS Mörschied kann in Kirchenbollenbach beim bereits abgestiegenen Bollenbacher SV wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt sammeln. Der FC Brücken empfängt im Derby den ebenfalls schon abgestiegenen TuS Hoppstädten und könnte mit einem Sieg zumindest bis zum Wochenende die Abstiegsplätze verlassen.