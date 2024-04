Plus Region Nahe

Göttschieds Coach Marco Barletta ruft letzte Chance auf Platz zwei aus: Gastspiel bei der Spvgg Hochwald

Von Björn Peters

i Symbolfoto Foto: Adobe Stock/ / Smileus

Die Aufstockung der A-Klasse zur kommenden Saison auf 16 Vereine hat auch für die B-Klasse Auswirkungen. Die gehen so weit, dass es in Staffel 2 wohl nur noch für vier Mannschaften um etwas geht. In Staffel 1 ist weiter das Rennen um Platz zwei heiß. Das Quartett, das sich Hoffnungen macht, ist am Wochenende unter sich.