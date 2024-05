Plus Region Nahe Hintertiefenbachs Vorsitzender Fey kritisiert SG Kirschweiler/Hettenrodt – Wildenburger Coach rechnet nicht Von Björn Peters i Sascha Nicolay dämpft allzu frühe Meistererwartungen. Der Trainer der Spvgg Wildenburg rechnet am Sonntag noch nicht mit dem Titel. Foto: Hähn Joachim Am Sonntag könnte die Spvgg Wildenburg in der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 1 zum Meister gekrönt werden. Allerdings geht das nur, wenn die Spvgg Hochwald beim vom Abstieg bedrohten TuS Becherbach Federn lässt und die Wildenburger selbst punkten. Lesezeit: 4 Minuten

Die Wahrscheinlichkeit, dass die Männer von der Burg bereits am Sonntag ihren Titel feiern, scheint nicht allzu hoch zu sein. Schließlich will die Spvgg Hochwald im Rennen um Rang zwei weiter punkten und wird alles daran setzen, einen Stolperer in Becherbach zu vermeiden. Vorsicht ist gleichwohl angesagt, denn vor gerade ...