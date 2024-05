Plus Kreis Birkenfeld

Spvgg Hochwald meldet SG Bergen aus dem Aufstiegsrennen ab – SV Weiersbach trifft schnell dreifach

i Symbolfoto Foto: Adobe Stock/ / Smileus

In den Nachholspielen der B-Klasse hat sich die Spvgg Hochwald in Staffel 1 gut von der 0:6-Pleite am Wochenende gegen den SV Göttschied gezeigt und die SG Bergen/Berschweiler im nächsten Spitzenspiel 4:0 geschlagen.